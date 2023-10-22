متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس أن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير".

ورأى أن "حزب الله يلعب لعبة خطيرة للغاية، إنه يصعد الوضع، نرى هجمات متزايدة كل يوم".

ويأتي ذلك تزامنًا مع تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله عند الحدود الجنوبية، في وقت تستمر فيه عمليات القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزّة.