زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس أن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير".
ورأى أن "حزب الله يلعب لعبة خطيرة للغاية، إنه يصعد الوضع، نرى هجمات متزايدة كل يوم".
ويأتي ذلك تزامنًا مع تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله عند الحدود الجنوبية، في وقت تستمر فيه عمليات القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزّة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.