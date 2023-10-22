الجيش الإسرائيلي: دبابة تابعة لنا تعرضت لهجوم صاروخي في جبل الشيخ ولا إصابات في صفوف قواتنا

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، أنّ "دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لهجوم قبل فترة قصيرة من قبل مجموعة أطلقت صاروخًا مضادًا للدبابات عليها في منطقة جبل الشيخ"، مدعيًا أنّه "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا ولم تحدث أضرار".

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