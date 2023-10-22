"المنار": استهداف الأجهزة التقنية على برج موقع "العباد" عند حدود بلدة حولا بصواريخ موجهة

أفادت قناة "المنار"، عن استهداف الأجهزة التقنية على برج موقع "العباد" عند حدود بلدة حولا بصواريخ موجهة. وفي وقت سابق، أشارت إلى أنّ "صاروخًا من القبة الحديدية انفجر في أجواء طلوسة- مركبا.

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