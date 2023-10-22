جنبلاط: أيعقل مقاطعة مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش ولتعيين رئيس الاركان والبلاد بشبه حالة حرب؟

ذكر الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، أنّه "أما وأن البلاد في شبه حالة حرب أيعقل أن تقاطع بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش الحالي (العماد جوزاف عون) ولتعيين رئيس الاركان؟". وقال في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كفانا حسابات رئاسية متخلفة فلنكن جبهة عمل واحدة لمواجهة اقصى الاحتمالات".

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