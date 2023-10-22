فضل الله: المقاومة تضع مصلحة لبنان برأس أولوياتها والسيد نصرالله يُشرف على إدارة المعركة مباشرة

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، على أنّ "العدو كان يخطط لاستهداف بلدنا، لكن الأميركي الذي يدير الحرب جعله يتراجع، خشية منه أن يلحق بالعدو هزيمة أخرى تضاف إلى هزيمته الحالية"، مشيرًا إلى أنّ "العدو يدرك سلفًا أن في لبنان قوة المقاومة وجهوزيتها".

ولفت، في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "المقاومة التي تواجه العدو تضع مصلحة لبنان وشعبه في رأس أولوياتها، وهذه المصلحة تقتضي منع أهداف العدو في غزة، لأنه يهدف إلى إحداث تغييرات في المنطقة، ولبنان من مصلحته أن يمنع العدو من تحقيق العدو أهدافه في غزة"، موضحًا أنّه "إذا تركت غزة وحدها ستدفع كل الأمة الثمن".

وأشار فضل الله إلى أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، "يُشرف على إدارة المعركة في تواصله مع القيادات الميدانية في المقاومة، فهو حاضر في قلب المعركة"، مشددًا على أنّ نصرالله "يشرف مباشرة في إدارة المعركة".

وذكر أنّ غياب وحضور السيد نصرالله الإعلامي "جزء من إدارة المعركة".