قداس شكر على نعمة شفاء نهاد الشامي في دير مار مارون- عنايا

أقيم قداس شكر على نعمة شفاء السيدة نهاد الشامي، في دير مار مارون- عنايا. ويأتي ذلك، بعد ان انطلقت في وقت سابق مسيرة القربان إلى ضريح القديس شربل في دير ​مار مارون- عنايا، بعد ان اكتملت كافة التحضيرات.

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