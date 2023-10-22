"النشرة": قصف إسرائيلي على خراج بلدة كفرشوبا وتحليق مكثف للطيران التجسسي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف إسرائيلي على منطقة رباع التبن خراج بلدة كفرشوبا، في ظل تحليق مكثف للطيران المروحي التجسسي الإسرائيلي.

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