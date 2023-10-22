القصيفي نعى الصحافي صبحي غندور

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، أن "الموت غيب عضو نقابة محرري الصحافة اللبنانية صبحي غندور، وهو في الولايات المتحدة الأميركية التي قصدها في منتصف الثمانينيات، واتخذها مقرا لاقامته وعمله الصحافي والبحثي، مناضلا في سبيل القضية الفلسطينية حاملا راية القومية العربية".

بدوره، ذكر نقيب المحررين جوزف القصيفي في نعيه أنه "قامة وطنية، عربية، فكرية واعلامية رحلت وهي في غربة جسدية عن لبنان الذي ظل نابضا في وجدانها، ماثلا في قلبها وعقلها وجعا لا يستكين"، مشيرا إلى أن الصحافة اللبنانية والعربية تفتقد برحيل غندور وجها من وجوه الزمن الاجمل زمن النقاء النضالي، والأحلام الكبيرة التي اجهضتها المصالح الدولية والاقليمية المتعارضة والمناضلة".