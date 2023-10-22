خلاف داخل إسرائيل بشأن أداء جنود الاحتلال مقارنة بمقاتلي حمـ ـاس

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "13" الإسرائيلية، بأن جدالاً حاداً تفجّر بين رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، والمدير العام لديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوسي شيلي، حيث تحدث الأخير عن أن "مستوى القدرات القتالية لعناصر حركة حماس أكبر من مستوى تلك الخاصة بجنود الاحتلال".

وأشارت القناة، في تقرير لها، إلى أنه وخلال جلسة المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن، فهم المشاركين من تعليقات "شيلي" أنه يستهين بالأداء القتالي لجنود الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذها مقاتلو "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، وهو ما أثار حنق هليفي الذي دافع عن أداء جنوده.

وذكر التقرير أن "شيلي" برر ملاحظاته بأنها جاءت في إطار محاولته التأكد من مستوى الأداء القتالي للجنود قبل خوض غمار العملية البرية في عمق قطاع غزة.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاستعدادات الإسرائيلية للتوغل في قطاع غزة، حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس الماضي، إنه في الوقت الذي غادر فيه 700 ألف من سكان غزة منازلهم باتجاه جنوب القطاع، تتجهز القوات الإسرائيلية لتوغل بري، عبر خطة من 3 مراحل، ترك توقيتها بيد المستوى السياسي للاحتلال.

كما كشف وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، خطة المراحل الثلاث من الحرب على قطاع غزة.

وأشار جالانت إلى أنّ المرحلة الأولى تهدف إلى القضاء على حركة حماس وقدراتها العسكرية ونظام حكمها، ومن ثم رفع المسؤولية الإسرائيلية بشكل كامل عن قطاع غزة، وإنشاء نظام أمني جديد في القطاع.