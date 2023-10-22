قمة القاهرة للسلام.. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: عدد من الدول أصر على إدانة طرف واحد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمي، عن أسباب عدم صدور بيان ختامي لقمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن الرسالة السياسية من قمة القاهرة للسلام "كانت موفقة وناجحة وقوية للغاية."

وقال المتحدث، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن "نقاط الخلاف واضحة وانعكست في قرارات مجلس الأمن التي لم تصدر وفي العديد من المناسبات الأخرى".

وأكد "فهمي" أن "عدد من الدول يصر على إدانة طرف واحد فقط"، مشيرا إلى أن هناك دول أخرى "ترى أنه لامجال للحديث عن وقف إطلاق النار الآن".

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "موقف مصر واضح، وهناك توافق على الآلية المحددة التي يتم العمل بها فيما يخص المساعدات."