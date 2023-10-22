انت الان تتابع خبر توقعات دولية بشأن النقد الأجنبي في 2024.. العراق في المرتبة الرابعة بـ85 مليار دولار والان مع التفاصيل

فيما توقع الصندوق أن يبلغ احتياطي العراق من النقد الأجنبي أكثر من 85 مليار دولار في العام المقبل.



كما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة، بـ 1 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي. بغداد - ياسين صفوان - توقعات الصندوق أظهرت مجيء الإمارات في المرتبة الثانية باحتياطي أجنبي قد يبلغ 176 مليار دولار،كما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة، بـ 1 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي. توقعات الدول العربية ادناه:

