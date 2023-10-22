انت الان تتابع خبر توقعات دولية بشأن النقد الأجنبي في 2024.. العراق في المرتبة الرابعة بـ85 مليار دولار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توقعات الصندوق أظهرت مجيء الإمارات في المرتبة الثانية باحتياطي أجنبي قد يبلغ 176 مليار دولار، فيما توقع الصندوق أن يبلغ احتياطي العراق من النقد الأجنبي أكثر من 85 مليار دولار في العام المقبل.
كما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة، بـ 1 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.
توقعات الدول العربية ادناه:
كما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة، بـ 1 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.
توقعات الدول العربية ادناه:
ويكفي احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى السعودية لشراء احتياجاتها من السلع لمدة 16 شهراً في عام 2024، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
البيانات أظهرت أن الاحتياطي الأجنبي المتوفر في مصر يكفي وارداتها من السلع لمدة 5 أشهر في 2024.