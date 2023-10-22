شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا إلى أعلى مستوى منذ 12 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد حالات الإصابة بالملاريا في كوريا الجنوبية، 700 حالة حتى الآن، هذا العام، وهو معدل يعادل نحو ضعف ما كان عليه قبل عام.

وطبقا لبيانات صادرة من الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، فإن إجمالي 719 حالة إصابة بالملاريا، تم تسجيلها حتى 14 أكتوبر، بارتفاع 95.4%،عما كان عليه قبل عام.

زيادة الإصابات

تعد هذه المرة الأولى، منذ 12 عاما، التي يتجاوز فيها عدد حالات الإصابة بالملاريا في كوريا الجنوبية، 700 حالة، في عام واحد، منذ عام 2011، عندما سجلت البلاد 826 حالة.

ومن بين إجمالي حالات الإصابة هذا العام، كانت 91.4% أو 657 حالة، تم انتقالها محليا و62 حالة إصابة من الخارج، معظمها من إفريقيا، فيما شكل المرضى الذكور 84.5% من الحالات المحلية.