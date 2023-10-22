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أنباء عن إصابات فى صفوف الاحتلال بغلاف غزة وتضرر مركبات خاصة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، بدوي صافرات إنذار في عسقلان وغلاف غزة، ورشقات صاروخية تستهدف مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة عقب دقائق من قصف صاروخي من غزة باتجاه جنوب تل أبيب.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك أنباء عن إصابة جنود إسرائيليين جراء الرشقات الصاروخية، فضلًا عن تضرر مركبات خاصة جراء قصف المستوطنات الإسرائيلية.

كما أعلنت كتائب القسام عن قصف مستوطنة سديروت ومستوطنة مفتاحيم في غلاف غزة برشقة صاروخية جديدة، وأوضحت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأنه تم قصف حشد لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع “أشكول”، وقاعدة “رعيم” العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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