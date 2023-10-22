أوقاف غزة: القصف الإسرائيلي دمر 26 مسجدا بشكل كلي  

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء السبت، إن القصف الإسرائيلي دمر 26 مسجدا في القطاع بشكلي كلي.



وأضافت في بيان، أن "القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أتى أيضا على عشرات المساجد بشكل جزئي وأصاب بعضها بأضرار بليغة".



وأوضحت أن إسرائيل "دمرت عدة مواقع مدنية، منها المقر الرئيس للوزارة، ومقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها، وكنيسة الروم الأرثوذوكس".



كما قتلت الغارات الإسرائيلية، وفق البيان، "10 من موظفي الأوقاف، وأصيب آخرون".



وتابعت الوزارة: "الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاك المحرمات الدينية والإنسانية والقوانين الدولية في اعتدائه المتواصل على قطاع غزة، وكان للمساجد نصيب كبير من الدمار الهائل".



وطالبت "المؤسسات الإسلامية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل، واتخاذ خطوات عملية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وتدفيع الاحتلال ثمن ممارساته الإجرامية تجاه المدنيين والمساجد والكنائس".



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي حربا على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



الأناضول

