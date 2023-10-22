 أكثر من 50 شهيدًا جراء قصف الاحتلال المُستمر على غزة مُنذ فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد أكثر من 50 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.

أكثر من 50 شهيدًا جراء قصف الاحتلال

وأفادت مصادر في القطاع باستشهاد أكثر من 50 شهيدا وعشرات المصابين بينهم حالات خطرة، جراء القصف على عديد المناطق في القطاع، استهدف في مجمله شققا سكنية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدفت منازل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء.

كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا في منطقة "الزوايدة" وسط القطاع، ودمرته بشكل كامل، كما قصفت آخر مستشفى "الشفاء" غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.. كما أوقعت غارة إسرائيلية أخرى شهداء وجرحى وسط مدينة خان يونس، وما زالت أعداد من المواطنين تحت الركام، تحاول فرق الإنقاذ انتشالهم.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية شقة في برج سكني بمنطقة "الصفطاوي" شمال مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى ارتقاء آخرين في استهداف منزل في شارع "البشيتي" بمدينة رفح جنوب القطاع.

وقصفت طائرة حربية منزلا في بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع 9 شهداء و15 مصابا، كما دمر طيران الاحتلال الحربي برج النصر المعروف ببرج "موسى عرفات" بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة.

وأكدت مصادر وجود جثامين أكثر من 80 شهيدا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، عقب القصف الصاروخي الإسرائيلي العنيف الليلة الماضية.

وأشار إلى وصول عدد من الإصابات إلى المستشفى، جراء استمرار الغارات على منازل المواطنين الفلسطينيين شرق المدينة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتركزت في أحياء مدينة غزة الشرقية وتحديدا التفاح والزيتون والشجاعية ومنطقة جحر الديك إلى الجنوب الشرق من المدينة.