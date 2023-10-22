روسيا: مقتل 20 عسكريًا أوكرانيا خلال إحباط محاولة إنزال قرب خيرسون

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد مصدر أمني روسي، مقتل 20 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط محاولة إنزال نفذتها القوات الأوكرانية قرب مقاطعة خيرسون.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد عن المصدر قوله إن عناصر مجموعة دنيبر التابعة للجيش الروسي تمكنت من إحباط محاولة إنزال نفذتها القوات الأوكرانية عند جسر للقطارات قرب خيرسون، ما أسفر عن تم تدمير 4 قوارب والقضاء على 20 عسكريا أوكرانيا.

وفي سياق متصل .. تمكن الجيش الروسي من استهداف تجمع للقوات الأوكرانية بالقرب من جزيرة ألكسيفسكي ما أسفر عن مقتل 12 عسكريا أوكرانيا.