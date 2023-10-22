الصليب الأحمر يدعو للسماح بدخول طواقم طبية إلى القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (بي بي سي)

دعا الصليب الأحمر إلى السماح بإرسال عاملين طبيين إلى غزة بالتوازي مع إدخال شحنات الإمدادات الإنسانية الضرورية للقطاع.

وأوضحت اللجنة الدولية أن الغرض من تأمين دخول هؤلاء سيكون لتخفيف العبء الهائل على كاهل المستشفيات المحلية وكوادرها وذلك بعد أسبوعين من الحرب المستمرة في غزة.

وقالت سارة ديفيز، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لبي بي سي: "إن ما نحتاجه بشدة الآن هو الاستمرار في تقديم الإمدادات الإنسانية والمساعدات إلى غزة". "لكن الحاجة لا تقتصر على الإمدادات نفسها فحسب، بل هناك حاجة إلى أفراد طبيين وفرق جراحية يمكنهم التدخل والبدء في تخفيف بعض الضغط" وذلك على حد ما أفادت به.

وكانت اجتازت قافلة من عشرين شاحنة إغاثة أمس السبت المعبر الحدودي بين مصر وغزة لأول مرة منذ بدء الحرب من بعد أن أعطت إسرائيل ضوءا أخضر كي يتسنى للجانب المصري إدخالها دون أن يتم إعتراضها. وشددت سارة ديفيز على ضرورة الوصول غير المحدود للمساعدات لأن سكان غزة "لا يستطيعون الاستمرار في البقاء على قيد الحياة بـ 20 شاحنة مساعدات فقط، وسيفجر ذلك وضعا رهيبا حقًا" على حد ما جاء على لسانها.

وتابعت: "نحن على اتصال منتظم مع فرقنا على الأرض وترد لنا مشاهداتهم التي يصفون لنا بها أوضاعا مروعة."