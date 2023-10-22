أحلام تتمنى الشفاء للسعودية زينة عماد بعد إصابتها بالتهاب الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، الشفاء العاجل للمطربة السعودية زينة عماد بعد إصابتها بالتهاب الكبد، ونقلها لأحد المستشفيات لتتلقى العلاج اللازم.

ونشرت أحلام صورة زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "ألف سلامة عليك حبيبتي، بنتي الغالية سلامتك، قدامك تقومين وتسلطنين وتسلطنينا معك، استودعك الله، زينة عماد".

وكانت وجود شقيقة المطربة زينة، أعلنت خبر مرضها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وكتبت: "أنا أتألم.. أختي هي أحلى شخص عرفته في حياتي، معطاءة دائمًا.. دائمًا موجودة من أجل الجميع ولديها دائمًا أكبر قلب وأجمل ابتسامة. الآن تم تشخيص إصابة طفلتي بالتهاب الكبد الحاد، ولا تستطيع أن تأكل وبالكاد نرى ابتسامتها. يارب الطف بحالها".