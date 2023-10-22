شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى ممثلا لبرلمانية مستقبل وطن بـ"الشيوخ".. و"عبد المحسن" حماة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس، أنه عملا بالمادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن كل حزب يخطر رئيس المجلس بممثل الهيئة البرلمانية له أمام المجلس، فقد أخطره رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب اختار النائب حسام الخولى، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، والنائب محمد نبيل حلاوة نائبا له.

وأضاف: "أخطرنى رئيس حزب حماة وطن، أن الحزب اختار النائب أيمن عبد المحسن محمد ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، والنائب محمود أشرف أبو النصر نائبا له، كما أخطر حزب مصر الحديثة، بالنائب محمد نبيل دعبس ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس".

واختار حزب مصر الديمقراطى، النائب محمود سامى الإمام، ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس والنائب محمد طه عليوة نائبا له.

يذكر أن المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على:يخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.