شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الشعب يدعم ويساند الرئيس فى حماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المواطنين أثبتوا للعالم أنهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومى المصرى ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الجميع اصطف خلف القيادة السياسية ليعلن الرفض القطعي لتهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى سيناء وهو ما سيؤدى إلى تصفية القضية ونقل الصراع إلى سيناء، الأمر المرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد المخططات الإسرائيلية وما يلزم لحث المجتمع الدولى للقيام بواجباته.

واستنكر السعيد غنيم، الهجمات الوحشية علي الشعب الفلسطيني الأعزل وقصف المستشفى المعمداني، ليستشهد أكثر من 500 مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، ليتحولوا إلي أشلاء مما يمثل إبادة جماعية وتصعيد خطير ينذر بزيادة الشهداء، الأمر الذى يستلزم قيام المجتمع الدولي بالدور المنوط به ضد العدوان الغاشم، قائلا: "على الدول العظمي القيام بواجبها لوقف العدوان الوحشى، وأن ما يحدث جريمة حرب، بحق المدنيين العزل والنساء، فى ظل حصار شديد من الكيان الاسرائيلي، وقطع للكهرباء والمياه والمساعدات عنهم".