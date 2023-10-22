توافد المحامين على مقر النقابة للمشاركة بالوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من المحامين، ظهر اليوم الأحد، على مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، للمشاركة فى الوقفة التضامنية التى ينظمها مجلس النقابة العامة لدعم الشعب الفلسطيني.

تنظم نقابة المحامين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، يشارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وبمقر النقابة العامة برمسيس، اليوم الأحد، بشأن الاعتداءات الصهيونية التى تقوم بها قوات الاحتلال الصهيونى الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

تأتى هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذى اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذى عقد الأربعاء الماضى، ودعا مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصرى، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التى تدعم الكيان الصهيونى المحتل.