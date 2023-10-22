نائب تنسيقية شباب الأحزاب لـ"الحكومة": نحتاج إعادة نظر فى ملف الأسمدة

القاهرة - سامية سيد - سلط النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الضوء على عدد من الإشكاليات التى تواجه الزراعة فى مصر، ومنها ملف الاسمدة، قائلا: "هل يعقل أن نجد للأسمدة 3 أسعار فى السوق.. محتاجين إعادة نظر من الحكومة فى هذا الملف".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

وقال "السباعي"، إنه ليس من المعقول فى ظل ما توليه الدولة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية من اهتمام بالغ بالزراعة والتوسع فى الاستصلاح الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى، لا تزال نناقش مسألة توفير الأسمدة للمزارعين، لافتًا إلى المجهودات التى بذلتها اللجنة البرلمانية على مدار أدوار الانعقاد السابقة من توصيات فى هذا الصدد وكان لها أثرها.

وأضاف "السباعي" مستنكرا: " لم يتم الرد علينا من جانب الحكومة حتى الآن بشأن مسألة توفير الأسمدة للحيازات فوق الـ25 فدانا"، مشيرًا أيضا إلى معاناة أراضى طرح النهر من توفير الأسمدة.

وأشار "السباعي" إلى أن مجلس الشيوخ كان له السبق فى خروج دراسة متكاملة بشأن التعاونيات فى مصر، وحتى هذه اللحظة فإن التعاونيات غير قادرة على المساعدة، من أجل تحسين الإنتاج الزراعى وما يرتبط بها من توفير المدخلات.