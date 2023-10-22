مشيرة خطاب: كلمة الرئيس السيسي أثلجت صدورنا ورسالة سلام من مصر للعالم أجمع

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس السبت، فى قمة القاهرة للسلام، كانت قوية ومعبرة للغاية وأثلجت صدورنا جميعًا، وعبرت عن المأساة الحقيقية التى تكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التى تمارسها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى، التى خرقت بها القوانين الدولية التى نصت على حماية المدنيين.

وأشارت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الملتقى السنوى السادس عشر لحقوق الإنسان بعنوان " مؤسسات المجتمع المدنى ومواجهة المشكلة السكانية"، اليوم الأحد، أن قمة القاهرة للسلام برهنت على دعوة الرئيس السيسى للسلام، فى ظل أدق وأصعب الأوقات التى تعصف بالقضية الفلسطينية، مؤكده أن مصر لعبت دورًا تاريخيًا من خلال استمرار الضغط الدولى لتوصل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأكدت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قمة القاهرة للسلام بعثت رسالة هامة للعالم لدور مصر فى القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية.