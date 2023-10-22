شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إفريقية النواب: الرئيس السيسي وضع رؤية حاسمة فى قمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية أمام قمة القاهرة للسلام، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى كان واضحًا وحاسمًا عندما استعرض رؤية مصر لوضع حلول حقيقية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال (الجبلى) فى تصريحات صحفية له اليوم، إن الرئيس السيسى بعث برسالة للعالم كله بأن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت فى جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين فى غزة ولم تغلق معبر رفح البرى فى أى لحظة إلا أن القصف الإسرائيلى المتكرر لجانبه الفلسطينى حال دون عمله.. وفى هذه الظروف الميدانية القاسية واتفقتُ مع الرئيس الأمريكى على تشغيلالمعبر بشكل مستدام بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة(الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة على السكان فى قطاع غزة.

وأشاد الدكتور شريف الجبلى بتأكيد الرئيس السيسى بأن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنسانى للإجبارعلى التهجير وأن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام، للتهجير القسرى للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدارًالكفاح الشعب الفلسطينى والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار فى العالم، على مدار 75 عامًا، هى عمرالقضية الفلسطينية، مطالبًا من المجتمع الدولى أن يعطى أكبراهتمام لرؤية مصر للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

كما أشاد بحديث الرئيس السيسى عن الشعب الفلسطينىالشقيق وتأكيده للعالم كله بأنه يخطئ فى فهم طبيعة الشعبالفلسطينى من يظن أن هذا الشعب الأبى الصامد راغب فيمغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال أوالقصف معتبرًا هذه الكلمات من الرئيس السيسى عن الشعبالفلسطينى بمثابة تحية كبيرة لصموده واصراره على الحصولعلى جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولةالفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلالالإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى

أيضا جاءت إشادة الدكتور شريف الجبلى بتأكيد الرئيسالسيسى بأن إرادة جميع أبناء الشعب المصرى فردًا فردًا بأنتصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل لن يحدث وفى كلالأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدًا مؤكدًا أن هذا الموقفالحاسم من الرئيس السيسى يؤكد للعالم كله أن المصريينبجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبيةيقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة ويرفضونوبشكل قاطع أى تهجير للفلسطينيين أو تصفية القضيةالفلسطينية.

واعتبر الدكتور شريف الجبلى قمة القاهرة للسلام بمثابة نجاحكبير لمصر فى صياغة أول خطوة ورؤية واضحة وحاسمة نحوالسلام لحل القصية الفلسطينية بعد الاستجابة الواسعة لعقدقمة القاهرة للسلام التى تهدف لحلحلة الأزمة التى تمتد لعقودوسط حروب ودمار يقودها الاحتلال الإسرائيلى، دون الالتفاتإلى حقوق الشعب الفلسطينى فى استعادة ارضه على حدود1967.

وأكد "الجبلي" أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسيتلعب دورًا تاريخيا لا ينسى وسوف يذكره التاريخ لدعمومساندة الشعب الفلسطينى فى أصعب المحن والأوقات حيثتقود مصر تحركات دولية هامة لوقف التصعيد والانتهاكاتالإسرائيلية بحق المدنيين بغزة.