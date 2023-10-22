"ذا صن": الصين نشرت 6 سفن حربية بالشرق الأوسط أثناء تواجدها في عُمان مع تصاعد التوترات بالمنطقة

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلًا عن تقارير، بأنّ "الصين نشرت ست سفن حربية صينية في الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات في المنطقة".

وبحسب الصحيفة، فقد "شاركت فرقة البحرية الصينية رقم 44 في عمليات روتينية في المنطقة، وأمضت عدة أيام في زيارة إلى عمان الأسبوع الماضي"، و"أمضت فرقة العمل البحرية رقم 44 التابعة للبلاد عدة أيام في عمان"، و"غادرت فرقة العمل - من المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني - مسقط إلى مكان غير محدد يوم السبت بعد مشاركتها في تمرين مشترك مع البحرية العمانية".

وخلال الزيارة، التقى القادة الصينيون بمسؤولين عسكريين عمانيين وزاروا المؤسسات العسكرية، بينما قام البحارة من كلا البلدين بجولة في متاجر بعضهم البعض.