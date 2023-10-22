"حزب الله" نشر مشاهد استهداف جنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة برانيت مساء الجمعة

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد لاستهداف عناصر "حزب الله" مساء الجمعة 20 تشرين الأول تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة برانيت عند الحدود اللبنانية الجنوبية، بالصواريخ الموجهة، حيث أوقعوا في صفوفهم إصابات مؤكدة.

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