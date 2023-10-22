الحوت حول اجراءات "طيران الشرق الأوسط": الوضع تحت السيطرة لكن لدينا خطط احترازية

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة ​"طيران الشرق الأوسط​" محمد الحوت، تعليقًا على آخر التطورات بشأن تخفيض رحلات الشركة، أنّ "الوضع تحت السيطرة، لكن لدينا خطط احترازية"، وذلك في تصريح عبر قناة الـ"أو تي في".

والجمعة، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة ​"طيران الشرق الأوسط​" محمد الحوت، أنه "لا يوجد لدينا معلومات حول إستهداف المطار في لبنان وكل المعطيات التي وصلتنا تؤكد أن التصعيد جنوباً سيبقى ضمن قواعد الإشتباك".

ولفت الحوت، الى أنه"مع بداية عملية طوفان الأقصى بدأ القلق عند شركات التأمين ولقد أجرينا تقييماً بالتنسيق معهم"، موضحاً أنني "تكلمت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفي ضوء حجم المخاطر التي نتحملها، والتأمين يُغطي الطائرات الموجودة وعند وقف التأمين كُليا يُبنى على الشيء مقتضاه".

وذكر أن "رحلات باريس مثلا لن تتوقف بل يمكن ان يتم تقليل عددها والتركيز هو على الطلب على الحجوزات على بلد محدد وبالتالي نؤمن الرحلات".

وأضاف الحوت، "لم أخف عام 2006 واليوم لست خائفاً ولو تكبدنا خسائر كبيرة في هذه المرحلة سنعوّض ذلك لاحقاً وسنقف على أرجلنا ونحن ملتزمون تجاه موظفينا ونملك الإمكانات التي تجعلنا نتخطى هذه الأحداث"

وكشف أنّه "سيتم الغاء أكثر من نصف رحلات الشركة" مع ضمان "استمرار تأمين التواصل بين لبنان والخارج".