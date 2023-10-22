زعم الجيش الإسرائيلي، وجود "إطلاق نار من أسلحة خفيفة باتجاه موقع عسكري في مسكاف عام، بالقطاع الشرقي من الحدود مع لبنان".
وفي سياق المواجهات عند الحدود، أشار إلى أنّ "الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاهنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار باتجاه موقع عسكري في "مسكاف عام" واعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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