الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار باتجاه موقع عسكري في "مسكاف عام" واعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، وجود "إطلاق نار من أسلحة خفيفة باتجاه موقع عسكري في مسكاف عام، بالقطاع الشرقي من الحدود مع لبنان".

وفي سياق المواجهات عند الحدود، أشار إلى أنّ "الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاهنا".