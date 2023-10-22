ميقاتي بحث مع أبو العيظ في "قمة القاهرة للسلام" والوضع في لبنان

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط الذي وضعه في اجواء "قمة القاهرة للسلام"، التي عقدت أمس.
وتم البحث في التطورات الراهنة والوضع في لبنان، إضافة الى المساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على غزّة.
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