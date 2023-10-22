دفاعا عن إسرائيل.. أمريكا تعزز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس السبت، تعزيز جاهزيتها العسكرية في الشرق الأوسط على خلفية “التصعيد الأخير من قبل إيران وقواتها بالوكالة” في المنطقة.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، في بيان نقله موقع "أخبار الآن"، إنه سيتم نشر منظومة “ثاد” المضادة للصواريخ بطاريات “باتريوت” إضافية للدفاع الجوي “عبر المنطقة”.

وأضاف "أوستن": “وضعت أخيرا عددًا إضافيًا من القوات في تأهب استعدادا للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة”.

وتابع: “هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتساهم في الدفاع عن إسرائيل”.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه سيواصل “تقييم حاجات” الجهاز العسكري الأمريكي في المنطقة و”يدرس نشر وسائل إضافية في حال الضرورة”.

ولفت "أوستن" إلى أنه اتخذ هذا القرار “بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن"، دون أن يوضح عديد القوات الإضافية التي سيتم نشرها.

وكانت كتائب "عز الدين القسام" قد شنت في السابع من أكتوبر الجاري هجومًا غير مسبوق على إسرائيل، رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مركز على قطاع غزة وحشد قوات على حدوده استعدادا لعملية برية.

واستشهد 4385 شخصًا منهم 1756 طفلاً و967 إمرأة في قطاع غزة جراء القصف وفقا لوزارة الصحة في غزة، فيما قتل أكثر من 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

واليوم الأحد، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية محذرًا بأن ذلك “سيجر لبنان إلى حرب”، وذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.