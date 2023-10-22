انت الان تتابع خبر عمل في العراق وشاهد على معاناة غزة.. من هو "جرّاح الحروب" غسان أبو ستة؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كان أبو ستة داخل المستشفى يعالج آلاف الجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي كان بدأ منذ 13 يوماً، لكنه استطاع أن ينجو بأعجوبة؛ الأمر الذي اعتاد عليه في السنوات العشر الأخيرة.

لا يعود طبيب الجراحة وإعادة الترميم الفلسطيني البريطاني إلى وطنه، فلسطين، إلا خلال الحروب والأزمات. لا يعنيه الخطر الكبير الذي يهدّد حياته، فهو لا يسعى إلا لتضميد جراح أهله والتخفيف عنهم، حتى صار الشاهد الأكبر والأول على معاناتهم.

فمن هو غسان أبو ستة؟

هو أستاذ متخصص في جراحة التجميل وإعادة الترميم، وقد حصل على تعليمه الطبي في جامعة غلاسكو البريطانية، وتدرّج بعد ذلك في لندن.

تخصّص لاحقاً في جراحة القحف والجمجمة للأطفال، وجراحة الحنك المشقوق في مستشفى "غريت أورموند ستريت"، إضافةً إلى إعادة ترميم الإصابات في مستشفى لندن الملكي.

عام 2011، انضمّ إلى المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، حيث ترأس بعد عام قسم الجراحة التجميلية وبرنامج إصابات الحرب لدى الأطفال، وصار المسؤول عن العيادة المتعددة التخصصات بإصابات الحرب.

شارك في عام 2015 بتأسيس منهاج طب النزاعات في معهد الصحة العالمي بالجامعة الأمريكية في بيروت، وأصبح مديراً له. وقد قاد عملية واقع معزز عبر منصة تفاعلية على الإنترنت، كانت الأولى من نوعها في لبنان والمنطقة، ساعدت أحد الجراحين في غزة على إعادة بناء يد طفلٍ كان يعاني من عيبٍ خلقي.

وفي 2020، بالتزامن مع انتشار فيروس كوفيد، عاد إلى بريطانيا واستقرّ فيها بعدما بدأ العمل في الجراحة التجميلية والترميمية في القطاع الخاص. ومنذ عام 2021، يعمل محاضراً في مركز دراسات الانفجارات في جامعة "إمبريال كوليدج".

أصبح غسان أبو ستة عضواً في مجلس جمعية "إنارة"، وهي مؤسّسة خيرية لتوفير الجراحة الترميمية للأطفال من مصابي الحرب في الشرق الأوسط، ومسؤولاً طبياً لمبادرة "الرضوح" في المكتب الإقليمي للشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.

يساعد أبو ستة كذلك في لجنة التمويل الدولية، التابعة للمعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا.

دوره أساسي في غزة

منذ عام 1987، بالتزامن مع الانتفاضة الأولى، حرص غسان أبو ستة على المشاركة في علاج الجرحى الفلسطينيين حين كان لا يزال طالباً في كلية الطب. وعاد إلى غزة إبان الانتفاضة الثانية حين أصبح طبيباً جراحاً، وتطوّع في علاج المصابين كطبيبٍ ميداني.

خلال 4 حروب متتالية شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كان يحرص غسان أبو ستة على أن يكون أول المتواجدين في الميدان، لمساعدة أهله. تكرر الأمر في عدوان 2008-2009، و2012، و2014، ثم 2018، وصولاً إلى عام 2023.

أجرى أبو ستة عمليات جراحية ترميمية طارئة بشكلٍ مستمر، من دون توقف، خلال هذه الحروب؛ وكان ينتقل من مستشفى إلى آخر لمعالجة الفلسطينيين المصابين، والذين غالباً ما كانوا أطفالاً، بأبسط المستلزمات الطبية المتوفرة.

وفقاً لـ" مؤسسة الدراسات الفلسطينية"، عمل غسان أبو ستة جراح حرب خلال مختلف حروب المنطقة العربية، مثل: اليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان.