انت الان تتابع خبر تلاعب بمعاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.. الحبس الشديد بحق موظف بوزارة العمل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكـر المركـز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المحكمة أصدرت قرارها بحق الموظف لقيامه بابتزاز المواطنين ماديا والتلاعب بمعاملات ذوي الاحتياجات الخاصة لغرض ترويج معاملاتهم وشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية".



وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة 160/ ثانياً / 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 لسنة 1983".