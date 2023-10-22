انت الان تتابع خبر قتل امرأة وتسليب أموالها.. ماذا جرى في البصرة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "امرأة كانت خارجة من أحد المصارف، وبحوزتها مبلغ مالي، تعرضت الى هجوم مسلح".

وأضاف، أن "مسلحين أقدموا على قتلها وسرقة أموالها، قرب محطة وقود الجزائر، وسط البصرة".



وأشار الى، أن "القوات الأمنية وصلت الى موقع الحادث؛ لمحاولة كشف ملابسات الجريمة".