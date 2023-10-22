قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر في نابلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم عسكر في نابلس.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهدافه بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.