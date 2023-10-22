16 يوماً من العدوان الإسرائيلي على غزة.. أكثر من 4600 شهيد وبلاغات عن 1450 مفقودا تحت الأنقاض

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، أن العدوان الإسرائيلي على غزة خلف حتى الآن 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة و187 مسنا، إضافة إلى 14 ألفا و245 مصابا.



وأوضحت الوزارة أنها تلقت 1450 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، منهم 800 طفل.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن مستشفيات القطاع تستقبل كل ساعة نحو ٥٠ شخصا بين شهيد وجريح، أغلبهم نساء وأطفال.



في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 88 منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.



واستهدفت قوات الاحتلال الضفة الغربية بعدة اقتحامات واعتقالات وقصفت مسجدا في مخيم جنين أسفر عن سقوط شهيدين وعدة جرحى، وتذرعت إسرائيل بوجود نفق تحت المسجد كانت تستخدمه خلية من مقاتلي حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي لشن هجمات على إسرائيل.



الجزيرة

