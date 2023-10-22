شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عمرو عزت يعلن موافقته على دراسة بشأن اقتصاديات الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

وأشار النائب عمرو عزت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أنه تم الاستماع لجميع المتخصصين والخبراء والجهات المتعلقة بشأن صناعة الأسمدة، أثناء إعداد دارسة "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر" وذلك من خلال 8 جلسات للجنة المشتركة من الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة لإعداد هذه الدراسة.

ووصف "عزت" الدراسة بالرائعة، وتتضمن معطيات ونتائج وتوصيات هامة، معلنا موافقته على الدارسة بكل ما جاء فيها من توصيات".

الجدير بالذكر أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلى المتاح والاستهلاك فى السوق المصرى، وتحديد احتياجات الأراضى من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضى، وبالأخص الأسمدة الآزوتية فى ضوء التوسع الحالى والمستقبلى فى الأراضى المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية فى مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذى يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة فى ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

كما جاء فى الدراسة، تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة فى التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.

وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.