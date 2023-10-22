برلمانية مستقبل وطن بـ"الشيوخ": قطاع الأسمدة مرتبط بقطاع الأمن الزراعى المصرى

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية قطاع الأسمدة لارتباطها بالأمن الزراعى المصرى، مشيرا إلى أن أى زيادة فى أسعار الأسمدة ينعكس على جميع المحاصيل الزراعية.

وقال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، أن قطاع الأسمدة هام للغاية من أجل الأمن الزراعى والتصدير أيضا حيث ينعكس على أسعار المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن التعداد السكانى يزيد بشكل كبير ويمثل ضغط ولذلك يجيب أن يكون التفكير فيه سبق للأوضاع، مضيفا:" الأسمدة مدخل رئيسى للزارعة، ومنتج يؤثر فى أسعار الزراعة بشكل مباشر.

من الجدير بالذكر أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلى المتاح والاستهلاك فى السوق المصرى، وتحديد احتياجات الأراضى من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضى، وبالأخص الأسمدة الآزوتية فى ضوء التوسع الحالى والمستقبلى فى الأراضى المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير السياسة السمادية فى مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذى يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة فى ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

كما جاء فى الدراسة، تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة فى التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة.

وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.