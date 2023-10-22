رؤساء هيئات برلمانية يطالبون بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة بمجال الأسمدة

القاهرة - سامية سيد - وضع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، خلال تصورات واقتراح هامة للنهوض بصناعة الأسمدة، فى ضوء مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

من جانبه أكد النائب ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية التى تعمل الدولة على توطينها.

وشدد "الهضيبي" على أهمية النظر اليها عقد اجتماعات مع القطاع الخاص المهتم بالأسمدة والجهات الحكومية حتى يكون هناك تنسيق فى هذا المجال، مع تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل المنتج وبالتالى إجراءات ترخيص، وتوسيع الإرشاد الزراعى للنهوض بالقطاع الزراعي.

من جانبه قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن صناعة الأسمدة واعدة ولها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أهمية الدراسة البرلمانية التى من شأنها تطوير السياسة السمادية لتحقيق الاستخدام الآمن للأسمدة، والتوسع فى الأراضى المنزرعة وبما يساهم فى حل جذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتصدير الأسمدة.

وأضاف "عبد المحسن" أنه من الأهداف المهمة للدراسة البرلمانية تلبية احتياجات المزارعين بالأسمدة بمختلف أنواعها، وكذا خطة حكومية لتوفير الأسمدة بالكميات والأسعار المناسبة.

واقترحت الهيئة البرلمانية للحزب، على لسان ممثلها تحت القبة، زيادة فاعلية مؤسسات البحوث والإرشاد الزراعى للارتقاء بجودة الكميات الزراعية.

ووصف النائب أحمد شعبان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى الوحدوى التقدمى، التقرير البرلمانى بـ"المهني"، مشيرًا إلى أن الإبداع أن يكون إنتاج الأسمدة خارج الإطار الروتينى، الأمر الذى يقع على عاتق البحوث الزراعية، قائلًا: لدينا عقول، بس تاخذ فرصتها".