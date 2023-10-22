وكيل زراعة الشيوخ: "الأسمدة" عصب الزراعة ويجب إعداد قاعدة بيانات عن الأراضى

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب جمال أبو الفتوح محمد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، مشيرًا إلى أن الأسمدة من أخطر وأهم القضايا المتعلقة بالملف الزراعية بل أنها "عصب الزراعة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

وقال "أبو الفتوح" إننا نتحدث عن أمن غذائى للمواطن وتوفير عملة صعبة عن طريق التصدير، لافتًا إلى أن الدراسة شاملة تتضمن جميع المشاكل والحلول المتعلقة بها.

وشدد "أبو الفتوح" على أهمية وجود قاعدة بيانات سليمة عن الأراضى الزراعية فى مصر، بما يسهل من تحديد طبيعة المحاصيل التى تصلح للأراضى المختلفة، واحتياجاتها من السماد، مشددا أيضا على ضرورة تطوير الخريطة السمادية فى مصر.

وأشار " أبو الفتوح" فى كلمته إلى الافتقاد إلى دور الإرشاد الزراعى فى مصر، مشددا على أهمية تفعيل التوصيات وأنه لكى يكون لها أثر لابد أن يواكبها تشريع خاص بها ليتم تنفيذها.