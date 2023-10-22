"خارجية الشيوخ": تصفية القضية الفلسطينية مرفوض.. وحدود مصر خط أحمر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، رفض تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدولة المصرية داعمة للقضية الفلسطينية منذ 1948.

وأشار "السادات" فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن مصر تعمل من أجل ترسيخ السلام فى المنطقة وهذا لن يكون إلا عن طريق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة، عبر حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا أن محاولات تصفية القضية على حساب أطراف أخرى، مرفوض.

وقال "السادات":" يجب أن يعلم الجميع أن حدود مصر خط أحمر، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته إزاء سقوط أطفال ونساء وشيوخ بسبب الحروب التى تشنها إسرائيل بالمخالفة لجميع القوانين الدولية والإنسانية برمتها.

وثمن رئيس حزب السادات الديمقراطى، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تهدئة الأوضاع والعمل على أرض الواقع بدخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجرى اتصالات بجميع الأطراف الدولية كما استضافت مصر قمة القاهرة للسلام بحضور زعماء العالم.