اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد لقاء مفتوحا مع السفير الفلسطينى بالقاهرة

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءً مفتوحًا، اليوم الأحد، فى الثانية مساءً، مع السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين فى القاهرة.

ويناقش اللقاء، آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، والدور المصرى فى وقف التصعيد، ومخرجات قمة القاهرة للسلام، والإجراءات التى ستتخذها السلطة الفلسطينية لتوثيق الجرائم التى ارتكبت ضد الشعب الفلسطينى فى ظل القانون الدولى، باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ومدى التعويل على الأمم المتحدة وأجهزتها لحلحلة الموقف ووقف العدوان، كذلك خطط السلطة الفلسطينية للتصدى لروايات الصهاينة المزيفة التى يقومون بتسويقها فى الإعلام الغربي.

كما تتطرق المناقشات خلال اللقاء إلى مدى إمكانية تطبيق بنود مبادرة السلام العربية، وهل كتبت ممارسات الاحتلال على مدار العقود السابقة نهاية اتفاق أوسلو، وهل انتهى دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط سلام بين العرب وإسرائيل بعد انحيازها الكامل للعدوان، وإلى أى مدى يمكن أن يستمر صمود الشعب الفلسطينى البطل فى قطاع غزة والأراضى المحتلة فى ظل الحصار.

يدير الحوار خلال اللقاء مع السفير الفلسطينى، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.