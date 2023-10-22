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"يونيسف": حياة 120 طفلاً خدج معرضة للخطر بسبب نفاد الوقود في قطاع غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (بي بي سي)

حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، جوناثان كريكس، من أن حياة 120 طفلا خدج معرضة للخطر بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات

وتحتاج أقسام الأطفال والولادات في قطاع غزة الى الطاقة كمصدر أساسي لعلاج الأطفال الموجودين في الحاضنات ومساعدتهم على التنفس لضمان بقائهم على قيد الحياة في ظل عدم اكتمال نموهم في رحم الأم.

وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن الوقود اللازم لتشغيل المولدات نفد من المستشفيات.

ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تشهد غزة يومياً حوالي 160حالة ولادة، مشيرة إلى وجود 50 ألف امرأة حامل في القطاع الذي يبلغ تعداد سكانه 2,4 مليون نسمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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