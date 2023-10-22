"بالروح والدم نفديكي يا فلسطين".. وقفة للمحامين في أسيوط ضد الاحتلال - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

توافد أعضاء مجلسي نقابتي المحامين شمال وجنوب أسيوط، اليوم الأحد، على وقفتهم الاحتجاجية في مجمع محاكم أسيوط للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تعبيرًا عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني.

حمل المحامون الأعلام المصرية والفلسطينية ولافتات التنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل مرور المساعدات للشعب الفلسطيني.

وردد المحامون هتافات مناهضة للكيان الإسرائيلي منها: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين قوة وعز ليوم الدين.. لا لا لتهجير الفلسطينيين، تسقط تسقط إسرائيل".