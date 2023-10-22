لأول مرة.. مشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمن يحمل تذكرة فقط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تعامدت الشمس، فجر اليوم الأحد، على وجه الملك رمسيس الثاني داخل معبده الكبير في مدينة أبوسمبل السياحية بمحافظة أسوان.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على السياحة والآثار في أسوان، إن من شاهدوا الظاهرة اليوم داخل المعبد 2100 زائر، وهم من كانوا يحملون التذاكر فقط.

وتابع عبد المنعم: لأول مرة هذا العام، لم يسمح بالوقوف فى الطابور ومشاهدة الظاهرة إلا لمن حجزوا تذكرة، ما قوبل باستحسان الزائرين وشركات السياحة.

وأضاف المشرف العام على السياحة والآثار في أسوان: سمح لأهالي أبو سمبل وباقى الضيوف، بمشاهدة الظاهرة عبر شاشة العرض العملاقة أمام المعبد حتى لا يزاحمون السياح ويفسدون متعتهم بمشاهدة تعامد الشمس.

كانت محافظة أسوان ألغت جميع مظاهر الاحتفال بتعامد الشمس، تضامنًا مع أهالي غزة وحدادًا على الشهداء الذين سقطوا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.