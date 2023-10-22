نواب سوهاج لوزير الصحة: مشكلة مستشفى طما أزلية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب طهطا وطما وجهينة أن مستشفى طما بدأ العمل فيها منذ 7 سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

جاء ذلك أثناء حديثه مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة خلال زيارته اليوم لمحافظة سوهاج، وفي حضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ونواب طهطا وطما وجهينة النائب إبراهيم خليفة أبو دوح والنائب نشأت فؤاد عباس وبعض القيادات الطبية والتنفيذية بوزارة الصحة وسوهاج

وأضاف "سالم": قمنا بالاجتماع معكم في لجنة الصحة بحضور جميع نواب محافظة سوهاج ونواب الدائرة الرابعة بسوهاج النائب إبراهيم خليفة والنائب نشأت فؤاد عباس في شهر يونيو 2022، وتم عرض جميع المشكلات الصحية لمحافظة سوهاج ومنها مشكلة مستشفى طما.

ووجه سالم حديثه للوزير بأنه وعد أكثر من مرة بالانتهاء منها في أقرب وقت، وهو ما لم يتم حتى الآن على أرض الواقع، كما جرى سحب الأعمال من الشركة المتقاعسة عن العمل وإسنادها لشركة أخرى في بداية عام 2023 ولم يتم حتى الآن أي إنجاز رغم مرور أكثر من 10 أشهر على ذلك، وهذه مشكلة أزلية ومن أهم المشكلات التي تواجه الناس.

تضامن في الحديث نواب الدائرة الرابعة وطالبوا الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال لحل مشكلة المواطنين بطما.

وأضاف نواب الدائرة الرابعة بسوهاج في حديثهم للوزير أن معظم مستشفيات محافظة سوهاج تعاني نقص وعجز في الأطقم و الأجهزة الطبية والمستلزمات التي تحتاج إليها المستشفيات.

ووعد الوزير في رده عليهم بالعمل على سرعة حل المشكلة، ووعد أيضا بتوريد 10 حضانات جدد لمستشفى طهطا العام.

كما طالب النائب نشأت فؤاد عباس بتوريد الأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى طهطا خاصة جهاز قسطرة القلب، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفى.

كما تضامن مع المطالب النائب مصطفى سالم والنائب إبراهيم خليفة، وأشار الوزير في رده عليهم أنه لا توجد مشكلة في الاعتمادات المالية ولكن هناك مشكلة في استيراد الأجهزة ذاتها.

وأضاف النائب إبراهيم خليفة أبو دوح أن المستشفيات بطهطا وجهينة تحتاج لمزيد من الأطقم والأجهزة والمستلزمات الطبية وهناك أجهزة بمستشفى جهينة لم يتم تشغيلها حتى الآن.