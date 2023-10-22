نائبة التنسيقية نهى زكى تدعو لإطلاق استراتيجية شاملة لصناعة الأسمدة

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

وقالت النائبة نهى أحمد زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن أهمية الدارسة تنبع من أهمية القطاع المرتبطة به، حيث أن 15% حجم مساهمة القطاع الزراعى من إجمالى الناتج المحلى وحوالى 17% من الصادرات السلعية.

وأكدت أن هناك حاجة إلى إطلاق إستراتجية متكاملة بشأن الأسمدة، وأن يتم مراعاة استخدام تكنولوجيا المعلومات، حتى يتم حصر الزراعات وتحديد الاحتياجات لضبط مسألة توزيع الأسمدة، كما دعت أيضا إلى التوجه نحو التكنولوجيا الخضراء من خلال إدخال الأمونيا الخضراء فى صناعة الأسمدة وبالتالى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

من الجدير بالذكر أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلى المتاح والاستهلاك فى السوق المصرى، وتحديد احتياجات الأراضى من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضى، وبالأخص الأسمدة الآزوتية فى ضوء التوسع الحالى والمستقبلى فى الأراضى المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية فى مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذى يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة فى ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

كما جاء فى الدراسة، تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة فى التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة.

وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.