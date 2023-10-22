شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مشيدا بكلمة الرئيس السيسي: كشفت مجازر الاحتلال وعبرت عن كل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، على أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم بقمة القاهرة للسلام عبرت عن ضمير الشعب المصرى تجاه الأشقاء بدولة فلسطين المحتلة.

كما أوضح الهرميل فى بيان له صباح اليوم أن كلمة الرئيس السيسى كشفت ما يقترفه العدوان الإسرائيلى الغاشم من مجازر بحق العزل والمدنيين والأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والأطقم الطبية وكذلك جرائم منع دخول المساعدات الإنسانية اللازمة من مأكل ومشرب ودواء لمساعدة المتضررين هناك.

وأشار النائب إيهاب الهرميل، إلى أن انعقاد هذه القمة جاء بالتزامن مع عبور شاحنات المساعدات عبر معبر رفح المصرى يبرهن لكل العالم أن مصر لم ولن تتخلى عن إخواننا فى فلسطين تحت أى ظرف.

كما أكد الهرميل، أن مصر تمارس دورها دائما فى الحفاظ على السلام فى المنطقة وحماية شعبها والشعوب العربية الشقيقة وتهدئة الأوضاع.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العالم اليوم أمام فرصة حقيقية بقيادة مصر لوضع حل جذرى للقضية الفلسطينية وإرساء قواعد السلام فى المنطقة حتى لا تتسع رقعة الصراع.