نائب "شمال سيناء" يوجه التحية للرئيس السيسي بعد نجاح قمة القاهرة للسلام

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة شمال سيناء، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد نجاح "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة وزعماء 31 دولة، و3 منظمات دولية، التى جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثمنا البيان الذى انتهى إليه مجلس الشيوخ بشأن دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومى المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

وفيما يخص قضية الأسمدة، وصفها "الزملوط" بالقضية المزمنة التى تتحرك فيها الحكومة بشكل بطيء، داعيا إلى أهمية وجود الوزارات المختلفة لمناقشة القضية بكافة جوانبها.

من جانبه، قال النائب طارق رسلان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن هناك خلل قصور فى التوزيع الاسمدة، وهى مشكلة معقدة يتم التحدث فيها منذ 10 سنين، لافتًا إلى أن ما يثار حول أن مصانع الاسمدة مقيدة بتوريد 55% من إنتاجها إلى السوق المحلى، وأنها لا توفى بهذه النسبة، هى مسالة تحتاج إلى تدقيق ومراجعة من الدولة.

وأضاف رسلان: "بصفتى مزارع واستشعر مشاكل الفلاحين والمزارعين، لأن الفلاح يورد الأموال المخصصة إلى الجمعيات، والجمعيات بتدفع فلوسها وبتقعد 6 شهور لا تأخذ والإنتاج غير كافى".