شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن توافر 13 شقة بمشروع سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر (13) شقة بمشروع سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وهى كالآتى:

عمارة 171 وحدات أرقام (22، 23)

عمارة 172 وحدات أرقام (1، 2، 21، 22، 23، 24)

عمارة 173 وحدات أرقام (3، 21، 23، 24)

عمارة 177 وحدة رقم (22).

ولفتت إلى أن القرعة تجرى الخميس ( 26 /10/2023) الساعة 2 ظهرا بالطابق الرابع بمبنى النقابة -بعد استبعاد مَن سبق استفادته - ويذكر أن متوسط سعر المتر يتراوح من (7070 جنيهًا إلى 7425 جنيهًا) حسب مساحة كل وحدة، ونسبة التميز. وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.

وأوضحت: "يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء)، يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام.

- يُسدد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة مصاريف عن العام الأول من تاريخ الاستلام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وِزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.

التقديم بمركز الخدمات بالطابق الأول حتى الثلاثاء (24/10/2023) والأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة.