شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى لـ"التنسيقية": نشكر الرئيس السيسي وشعب مصر لدفاعهم عن القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين فى القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى، قدم ومازال الكثير للشعب الفلسطينى على مدار التاريخ، قائلًا: "كل الشكر والتقدير لهم على ما يقدموه من جهد دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى الأرض".

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى كانت قد عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير الفلسطينى بالقاهرة.

وأضاف السفير الفلسطينى، أن إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، موضحًا أنه حين تم قبولها فى الأمم المتحدة، كان على أساس الالتزام بالقرار 181، لكنها لا تحترم أى قرارات وليس لديها أى مقدسات، واستطرد قائلًا: أن أمريكا تقدم لها كل الدعم اللازم وتساندها دون النظر لأى اتفاقيات وهذا مخالف للقوانين الدولية.

وناقش اللقاء، آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، والدور المصرى فى وقف التصعيد، ومخرجات قمة القاهرة للسلام، والإجراءات التى ستتخذها السلطة الفلسطينية لتوثيق الجرائم التى ارتكبت ضد الشعب الفلسطينى فى ظل القانون الدولى، باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ومدى التعويل على الأمم المتحدة وأجهزتها لحلحلة الموقف ووقف العدوان، كذلك خطط السلطة الفلسطينية للتصدى لروايات الصهاينة المزيفة التى يقومون بتسويقها فى الإعلام الغربي.

كما تتطرقت المناقشات خلال اللقاء إلى مدى إمكانية تطبيق بنود مبادرة السلام العربية، وهل كتبت ممارسات الاحتلال على مدار العقود السابقة نهاية اتفاق أوسلو، وهل انتهى دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط سلام بين العرب وإسرائيل بعد انحيازها الكامل للعدوان، وإلى أى مدى يمكن أن يستمر صمود الشعب الفلسطينى البطل فى قطاع غزة والأراضى المحتلة فى ظل الحصار.

أدار الحوار خلال اللقاء مع السفير الفلسطينى، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.